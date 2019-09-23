Авария в Чишминском районе: пьяная женщина протаранила 5 автомобилей
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Накануне в поселке Чишмы произошла массовая авария. Автомобиль Hyundai вылетел с дороги и влетел в ограждение и оказался на парковке. Там уже иномарка протаранила припаркованный Opel, после чего отлетела на 10 метров и перевернулась на крышу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Авария произошла поздним вечером на улице Ленина. Припаркованный автомобиль получил сильные механические повреждения. Все машины, стоящие рядом с автомобилем Opel, сомкнулись между собой.
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Водитель Hyundai отделалась ушибами. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.
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