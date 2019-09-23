Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Чишминском районе: пьяная женщина протаранила 5 автомобилей

Авария в Чишминском районе: пьяная женщина протаранила 5 автомобилей

Добавлено: 23.09.19
Просмотров: 155
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Чишминском районе: пьяная женщина протаранила 5 автомобилей

Накануне в поселке Чишмы произошла массовая авария. Автомобиль Hyundai вылетел с дороги и влетел в ограждение и оказался на парковке. Там уже иномарка протаранила припаркованный Opel, после чего отлетела на 10 метров и перевернулась на крышу, сообщает сайт Newsbash.ru.


Авария произошла поздним вечером на улице Ленина. Припаркованный автомобиль получил сильные механические повреждения. Все машины, стоящие рядом с автомобилем Opel, сомкнулись между собой.

В Чишминском районе в собственном доме заживо сгорел мужчина

Читайте также:

В Чишминском районе в собственном доме заживо сгорел мужчина
Всего в ДТП пострадали шесть автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.

Водитель Hyundai отделалась ушибами. По предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.
Читать еще...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
ДТП в Гафурийском районе: Кутлугуз — Новокарамышево перевернулся и погиб водитель Шевроле
Происшествия
ДТП в Гафурийском районе: Кутлугуз — Новокарамышево перевернулся и погиб водитель Шевроле
Авария в Куюргазинском районе: столкнулись попутные Opel Mokka и Nissan Sentra
Происшествия
Авария в Куюргазинском районе: столкнулись попутные Opel Mokka и Nissan Sentra
Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
Происшествия
Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
В Октябрьском автомобиль на огромной скорости влетел в дерево
Происшествия
В Октябрьском автомобиль на огромной скорости влетел в дерево
В Иглинском районе легковушка сбив ограждение слетела с моста в реку: погиб водитель
Происшествия
В Иглинском районе легковушка сбив ограждение слетела с моста в реку: погиб водитель
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
Происшествия
В Белебеевском районе иномарка сбила насмерть мотоциклиста
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Общество / Происшествия
В Кушнаренковском районе произошло тройное ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: