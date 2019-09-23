Сотрудник МЧС из Мишкинского района погиб под колесами легкового автомобиля

Погибшим в результате несчастного случая в Бураевском районе оказался подполковник внутренней службы, дознаватель Караидельского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ Дамир Газизов, сообщает сайт Newsbash.ru.





В пожарной охране он работал с 2002 года, воспитывал трех детей – двух дочек и 4-летнего сына.

- Сегодня все сотрудники Главного управления скорбят в связи с невосполнимой утратой. Боль и глубокое сожаление вызывает смерть товарищей, трагически ушедших в самом расцвете жизненных и профессиональных сил. Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Башкортостан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Все случилось около 17 часов на автодороге Старокарагушево- Кашкалёво. По трассе ехал УАЗ, за рулем которого находился 35-летний мужчина. В салоне автомобиля сидели еще четыре человека, среди которых был Дамир Газизов, дознаватель Караидельского Межрайонного отдела надзорной деятельности МЧС.На спуске водитель остановил внедорожник, не поставив его на ручник. Он и все пассажиры вышли из машины. После этого УАЗ самопроизвольно скатился и опрокинулся в кювет, придавив Газизова. По предварительной информации, он стоял с правой стороны автомобиля. От полученных травм сотрудник ведомства скончался на месте происшествия.