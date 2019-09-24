Авария в Салавате: главную дорогу не поделили два автомобиля «Daewoo Matiz»
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Два человека пострадали при столкновении двух машин утром 23 сентября в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в УГИБДД МВД по Башкирии, на пересечении улиц Бочкарева и Ленинградская 18-летний житель Салавата за рулём автомобиля "Daewoo Matiz", предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил другому автомашине марки "Daewoo Matiz" и столкнулся с ней.
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