Авария в Салавате: главную дорогу не поделили два автомобиля «Daewoo Matiz»

Два человека пострадали при столкновении двух машин утром 23 сентября в Салавате, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщили в УГИБДД МВД по Башкирии, на пересечении улиц Бочкарева и Ленинградская 18-летний житель Салавата за рулём автомобиля "Daewoo Matiz", предположительно, при выезде на главную дорогу не уступил другому автомашине марки "Daewoo Matiz" и столкнулся с ней.

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В результате дорожно-транспортного происшествия с первого автомобиля получила травмы 18-летняя пассажирка, со второго автомобиля - 37-летняя автоледи.