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Авария в Зилаирском районе: пьяный водитель «Нивы» вылетел с дороги и врезался в дерево

Добавлено: 24.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зилаирский район
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Авария в Зилаирском районе: пьяный водитель «Нивы» вылетел с дороги и врезался в дерево

В Зилаирском районе республики сотрудники дорожной полиции поймали пьяного водителя без прав, который находился в машине с поддельными госномерами. Мужчина устроил аварию утром 23 сентября на седьмом километре дороги Зилаир — Анновка, сообщает сайт Newsbash.ru.


55-летний сельчанин сел за руль «Нивы» и надавил на газ. Вместе с ним в машине находилась 60-летняя пассажирка. Машину повело, она слетела с дороги и врезалась в березу. Травмы получила пассажирка. 

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— В отношении водителя начали административное расследование, — сообщили в ГИБДД Башкирии.
Еще одно необычное ДТП случилось в тот же день. Утром в Салавате, в районе перекрестка Бочкарева — Ленинградской, 18-летний местный житель на Daewoo Matiz не поделил дорогу с другим автомобилистом на такой же машине. Травмы получила 18-летняя пассажирка из первого автомобиля и 37-летняя женщина-водитель из второй малолитражки.

В Госавтоинспекции за сутки зафиксировали 12 аварий с пострадавшими, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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