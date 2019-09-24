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В Янауле под колесами грузового поезда погибла 15-летняя девушка

Добавлено: 24.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Янаульский район
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В Янауле под колесами грузового поезда погибла 15-летняя девушка

В Янауле 15-летняя девушка погибла под колесами грузового поезда. это произошло накануне утром, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Начальник станции Данил Тазтдинов сообщил, что девушка перешла четвертый и шестой приемоотправочные пути на станции Янаул и зашла в подвагонное пространство, после чего была смертельно травмирована.

Ее личность уже установлена – это 15-летняя школьницаиз Нефтекамска.  Точное время гибели – 9:25. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.

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