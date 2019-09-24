В Башкирии медведи начали нападать на домашний скот

Дикий зверь напал на домашний скот недалеко от деревни Бикбулатово в Кугарчинском районе. В лесу обнаружили тушу лошади. Прибывшие на место сотрудники ветеринарной службы сообщили, что задрал домашнее животное медведь, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам местных жителей, таких случаев не было уже давно. Хотя нападения на деревенскую живность явление редкое, это уже не первый случай появления косолапых в поле зрения людей. Буквально 15 сентября мишка пробегал рядом с заправкой в Зианчуринском районе, а в деревне Мазитово бурый напал и уничтожил 10 баранов. В Салавате очевидцы сняли на видео, как дикое животное осматривает окрестности на оживленной улице.

«Это точно напал медведь. Если бы это был волк, то он задрал бы по-другому. Следы от когтей медведя. Он съел внутренности и оставшееся собрал в одну кучу. Вечером он сюда обязательно вернется».

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