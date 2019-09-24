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ДТП в Абзелиловском районе: водитель внедорожника насмерть сбил пожилого пешехода

Добавлено: 24.09.19
Просмотров: 85
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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ДТП в Абзелиловском районе: водитель внедорожника насмерть сбил пожилого пешехода

Сегодня, 24 сентября, в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии произошла смертельная авария. 58-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа за рулем Toyota Land Cruiser сбил 62-летнего пешехода, сообщает сайт Newsbash.ru.


От травм мужчина скончался на месте. Об аварии сообщили в ГИБДД по республике.

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По информации ведомства, ДТП произошло около трех часов дня на улице Ленина. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехала Toyota.
— После наезда водитель провез мужчину на капоте около 40 метров, — сообщили в ГИБДД, — известно, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На месте аварии работают полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.
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