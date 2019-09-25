В Ермекеевском районе мужчина несколько раз изнасиловал свою племянницу
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В селе Рятмкак Ермекеевского района произошло чудовищное преступление. 30-летний местный житель подозревается в изнасиловании своей 17-летней племянницы, сообщает сайт Newsbash.ru
В отдел полиции обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что 20 октября 2018 года и 15 мая 2019 года ее 17-летнюю дочь изнасиловал проживающий с ними родственник.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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