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В Белорецком районе при загадочных обстоятельствах умер 2-месячный ребенок

Добавлено: 25.09.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе при загадочных обстоятельствах умер 2-месячный ребенок

В Белорецком районе республики произошла трагедия. В одном из частных домов обнаружили тело двухмесячного младенца. Малыша нашли в собственной кроватке ранним утром 23 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.


Ребенок скончался при загадочных обстоятельствах. Правоохранители на теле ребенка не обнаружили никаких видимых повреждений. 14 сентября малышу исполнилось два месяца, сообщает КП-Уфа.

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Тело ребенка забрали на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время эксперты устанавливают причину гибели младенца. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Интернет.
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