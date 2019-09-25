В Белорецком районе при загадочных обстоятельствах умер 2-месячный ребенок
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В Белорецком районе республики произошла трагедия. В одном из частных домов обнаружили тело двухмесячного младенца. Малыша нашли в собственной кроватке ранним утром 23 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.
Ребенок скончался при загадочных обстоятельствах. Правоохранители на теле ребенка не обнаружили никаких видимых повреждений. 14 сентября малышу исполнилось два месяца, сообщает КП-Уфа.
Фото: Интернет.
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