Авария в Калтасинском районе: три человека пострадали в опрокинувшемся в кювет автомобиле
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Минувшим вечером в Калтасинском районе случилось серьезное ДТП, в котором лишь чудом обошлось без жертв. Травмы разной степени тяжести получили трое молодых людей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все случилось на пятом километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск. 20-летний житель Бураевского района не справился с управлением, и его «Лада Приора» съехала в кювет и перевернулась. К счастью, все остались живы, но водитель и двое 21-летних пассажиров обратились за помощью врачей.
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