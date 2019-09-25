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Авария в Калтасинском районе: три человека пострадали в опрокинувшемся в кювет автомобиле

Добавлено: 25.09.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Калтасинский район
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Авария в Калтасинском районе: три человека пострадали в опрокинувшемся в кювет автомобиле

Минувшим вечером в Калтасинском районе случилось серьезное ДТП, в котором лишь чудом обошлось без жертв. Травмы разной степени тяжести получили трое молодых людей, сообщает сайт Newsbash.ru.


Все случилось на пятом километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск. 20-летний житель Бураевского района не справился с управлением, и его «Лада Приора» съехала в кювет и перевернулась. К счастью, все остались живы, но водитель и двое 21-летних пассажиров обратились за помощью врачей.

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Всего за сутки на территории Башкортостана зарегистрировано 15 аварий с одним погибшим и 19 пострадавшими. Сотрудники республиканской ГИБДД отстранили за нетрезвое вождение 31 автомобилиста и пресекли 2200 нарушений.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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