В Баймаке сотрудницы Пенсионного фонда подложили в фойе здания коробку с надписью «бомба»
Комментарии (0)
Загрузка...
В Баймаке сотрудницы местного Управления Пенсионного фонда подложили в фойе здания, в котором работали, коробку с надписью «бомба». Инцидент произошел накануне, 24 сентября, днем. Подозрительный предмет обнаружил их начальник, после чего вызвал полицию, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы такого поступка со стороны работниц.
Читайте также
Происшествия
В Салаватском районе в ходе ссоры мать убила своего сына
Происшествия
В Краснокамском районе двое мужчин изнасиловали в лесу студентку
Происшествия
В Белебеевском районе молодой человек получил штраф за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Происшествия
На Луизу Хайруллину похитившую из банка крупную сумму завели уголовное дело
Общество / Происшествия
В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника
Общество
В Башкирии свыше 1600 ветеранов войны получили единовременные выплаты ко Дню Победы
Происшествия
В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин
Происшествия
В Давлекановском районе подросток изнасиловал 88-летнюю пенсионерку