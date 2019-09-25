В Баймаке сотрудницы Пенсионного фонда подложили в фойе здания коробку с надписью «бомба»

В Баймаке сотрудницы местного Управления Пенсионного фонда подложили в фойе здания, в котором работали, коробку с надписью «бомба». Инцидент произошел накануне, 24 сентября, днем. Подозрительный предмет обнаружил их начальник, после чего вызвал полицию, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По данным источника в правоохранительных органах, после проверки в отделение были доставлены 38-летняя и 49-летняя сотрудницы из отдела оценки УПФР. В содеянном они признались. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры».Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы такого поступка со стороны работниц.