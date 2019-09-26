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В Аскинском районе в сгоревшем доме обнаружили останки мужчины

Добавлено: 26.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе в сгоревшем доме обнаружили останки мужчины

Останки тела, предположительно мужского, нашли спасатели в сгоревшем доме в Аскинском районе. Накануне, 25 сентября, в 5:35 загорелся двухэтажный бревенчатый дом на улице Гагарина в деревне Усть-Табаска, сообщает сайт Newsbash.ru.


По данным МЧС, огнем поврежден двухэтажный бревенчатый дом размером 11 на 9 метров.

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«Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе разбора места пожара сотрудниками МЧС России обнаружены фрагменты тела, предположительно, мужского пола. Передано сотрудникам ОМВД по Аскинскому району. Личность устанавливается», — рассказали «Вестям» подробности в пресс-службе республиканского спасательного ведомства.
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