ДТП в Дуванском районе: подросток опрокинулся на самодельном мотоцикле

ДТП с юным мотоциклистом произошло накануне, 25 сентября, вечером в Дуванском районе. 16-летний житель Мечетлинского района выехал покататься на мотоцикле, который сам соорудил. Однако что-то пошло не так и на улице Октябрьская села Сальевка подросток опрокинулся вместе с транспортом, сообщает сайт Newsbash.ru.





Несовершеннолетний с травмами госпитализирован.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Всего 25 сентября на дорогах республики зарегистрировано двенадцать 12 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы.Так, ближе к вечеру в ДТП пострадала 20-летняя девушка. Авария произошла в Бижбулякском районе на 22 километре автодороги Приютово-Бижбуляк. 29-летняя жительница Оренбургской области за рулём ВАЗ-2108 не вписалась в крутой поворот и опрокинулась в кювет. В результате аварии 20-летняя пассажирка получила травмы.За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.