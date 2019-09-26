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ДТП в Дуванском районе: подросток опрокинулся на самодельном мотоцикле

Добавлено: 26.09.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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ДТП в Дуванском районе: подросток опрокинулся на самодельном мотоцикле

ДТП с юным мотоциклистом произошло накануне, 25 сентября, вечером в Дуванском районе. 16-летний житель Мечетлинского района выехал покататься на мотоцикле, который сам соорудил. Однако что-то пошло не так и на улице Октябрьская села Сальевка подросток опрокинулся вместе с транспортом, сообщает сайт Newsbash.ru.


Несовершеннолетний с травмами госпитализирован.

В Дуванском районе пропало стадо коров

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Всего 25 сентября на дорогах республики зарегистрировано двенадцать 12 автомобильных аварий, в которых 12 человек получили травмы.

Так, ближе к вечеру в ДТП пострадала 20-летняя девушка. Авария произошла в Бижбулякском районе на 22 километре автодороги Приютово-Бижбуляк. 29-летняя жительница Оренбургской области за рулём ВАЗ-2108 не вписалась в крутой поворот и опрокинулась в кювет. В результате аварии 20-летняя пассажирка получила травмы.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2200 нарушений ПДД, задержаны 24 нетрезвых водителя. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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