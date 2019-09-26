Подозреваемого в двойном убийстве в Буздякском районе нашли мертвым
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Сегодня, 26 сентября, в Башкирии нашли тело 34-летнего Рамиля Казыева — подозреваемого в двойном убийстве жителя Салаватского района Башкирии. Его обнаружили в лесопосадках в 2 километрах от деревни Шигайкулбаш, где он и совершил преступление, сообщает сайт Newsbash.ru
По информации собеседника издания, поисковая операция началась сегодня утром — около сотни сотрудников полиции прочесывали территорию деревни.
Тело Казыева нашли около 16:45. По информации источника, мужчина покончил с собой. В МВД по республике эту информацию подтвердили.
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