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Подозреваемого в двойном убийстве в Буздякском районе нашли мертвым

Добавлено: 26.09.19
Просмотров: 89
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Буздякский район
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Подозреваемого в двойном убийстве в Буздякском районе нашли мертвым

Сегодня, 26 сентября, в Башкирии нашли тело 34-летнего Рамиля Казыева — подозреваемого в двойном убийстве жителя Салаватского района Башкирии. Его обнаружили в лесопосадках в 2 километрах от деревни Шигайкулбаш, где он и совершил преступление, сообщает сайт Newsbash.ru


По информации собеседника издания, поисковая операция началась сегодня утром — около сотни сотрудников полиции прочесывали территорию деревни.

Двойное убийство в Буздякском районе: подробности происшествия

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— Тут еще курсанты с Затона прошли, человек около 50 на автобусе приехали, и буздякская полиция ещё, — пояснил источник.
Тело Казыева нашли около 16:45. По информации источника, мужчина покончил с собой. В МВД по республике эту информацию подтвердили.
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