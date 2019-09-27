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В Сибае зафиксировали значительное превышение ПДК по диоксиду серы

Добавлено: 27.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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В Сибае зафиксировали значительное превышение ПДК по диоксиду серы

Датчики экоактивистов Сибая, установленные на пожертвования в период ухудшения экологической ситуации в городе из-за горения руды в шахтах Учалинского ГОК УГМК-холдинга, зафиксировали новое значительное превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы в воздуха, сообщает сайт Newsbash.ru.


По состоянию на сегодня на 7:20 ч разовая доза диоксида серы на уровне 4,5 ПДК зарегистрирована в поселке Золото в 1,5 км от карьера, где находятся очаги горения руды.

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Показатели счетчика публикуются активистами группы «Сибай, дыши». Они отмечают, что превышение носило краткосрочный характер.

Датчики минэкологии Башкирии и госкомитета по ГО и ЧС, которые также мониторят за состоянием воздуха в Сибае, превышений не зафиксировали.

Экоактивист, член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Эдуард Кадыров сообщил, что зафиксированное сегодня превышение — первое значительное за длительный период. Повышенные концентрации диоксида серы, на уровне одного-двух ПДК, фиксировались в последний раз в августе, а более существенные — в мае-июне. «С приходом тепла выбросы постепенно пошли на спад. Лето прошло относительно спокойно. Но есть риск, что с приходом холодов ситуация ухудшится: осенью и зимой более низкий приток воды в шахты. Ночью, во время холодов газ скапливается на дне карьера, а днем при повышении температуры выходит на поверхность»,— сказал он.


«Если Учалинский ГОК не успеет затопить все очаги горения до холодов, то, в зависимости от погодных условий, газ снова будет накапливаться»,— отметил собеседник.
Ранее представители комбината сообщили, что до 1 октября планируют согласовать в Роснедрах проект третьего этапа подтопления шахт еще на 40 м, до уровня 389 м. Очаги тления в шахтах остаются, признали в УГОК.

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