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Авария в Салавате: водитель КамАЗа не уступил встречному «Рено Логан», погибла женщина

Добавлено: 28.09.19
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Авария в Салавате: водитель КамАЗа не уступил встречному «Рено Логан», погибла женщина

Накануне в Салавате произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по РБ, это случилось на пересечении улиц Чапаева и Северная, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предварительным данным, 59-летний мужчина, управляя КамАЗом, не уступил встречному «Рено Логан», поворачивая налево. В результате столкновения от полученных травм 35-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Обстоятельства выясняются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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