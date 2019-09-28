Авария в Салавате: водитель КамАЗа не уступил встречному «Рено Логан», погибла женщина

Накануне в Салавате произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по РБ, это случилось на пересечении улиц Чапаева и Северная, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По предварительным данным, 59-летний мужчина, управляя КамАЗом, не уступил встречному «Рено Логан», поворачивая налево. В результате столкновения от полученных травм 35-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Обстоятельства выясняются.