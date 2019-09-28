В Дюртюлинском районе пожилая пара отравилась газом из-за неисправного оборудования
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В Дюртюлинском районе в частном доме нашли тела мужчины и женщины. Страшную находку обнаружили соседи погибших, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Точную причину предстоит установить. На месте работают правоохранители и сотрудники газовой службы.
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