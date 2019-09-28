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В Дюртюлинском районе пожилая пара отравилась газом из-за неисправного оборудования

Добавлено: 28.09.19
Просмотров: 99
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе пожилая пара отравилась газом из-за неисправного оборудования

В Дюртюлинском районе в частном доме нашли тела мужчины и женщины. Страшную находку обнаружили соседи погибших, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщил источник в экстренных службах, предварительная причина трагедии – отравление газом. Вероятно, установленный в доме АГВ, был неисправен. Погибшими оказались супруги – 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Точную причину предстоит установить. На месте работают правоохранители и сотрудники газовой службы.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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