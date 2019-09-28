В Дюртюлинском районе пожилая пара отравилась газом из-за неисправного оборудования

В Дюртюлинском районе в частном доме нашли тела мужчины и женщины. Страшную находку обнаружили соседи погибших, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как сообщил источник в экстренных службах, предварительная причина трагедии – отравление газом. Вероятно, установленный в доме АГВ, был неисправен. Погибшими оказались супруги – 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.Точную причину предстоит установить. На месте работают правоохранители и сотрудники газовой службы.