В Уфе ссора зятя и тестя закончилась поножовщиной
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Накануне в отдел полиции Уфы поступило сообщение от медиков больницы. Они сообщили, что к ним доставили 53-летнего пьяного мужчину с ножевым ранением, у которого диагностировали повреждение передней брюшной стенки, сообщает сайт Newsbash.ru.
Полицейские за нанесение ножевого ранения задержали и доставили в отдел полиции нетрезвого 32-летнего зятя потерпевшего. В ходе допроса задержанный во всем признался. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает КП-Уфа.
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