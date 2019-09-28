В Уфе ссора зятя и тестя закончилась поножовщиной

Накануне в отдел полиции Уфы поступило сообщение от медиков больницы. Они сообщили, что к ним доставили 53-летнего пьяного мужчину с ножевым ранением, у которого диагностировали повреждение передней брюшной стенки, сообщает сайт Newsbash.ru.





Полицейские за нанесение ножевого ранения задержали и доставили в отдел полиции нетрезвого 32-летнего зятя потерпевшего. В ходе допроса задержанный во всем признался. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает КП-Уфа.

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Выяснилось, что между подозреваемым и его тестем, проживающими под одной крышей, завязалась ссора. В какой-то момент злоумышленник ударил потерпевшего ножом. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.