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В Кушнаренковском районе местный житель перевернулся на одной из двух угнанных за ночь машин

Добавлено: 28.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе местный житель перевернулся на одной из двух угнанных за ночь машин

В Башкирии полицейские раскрыли двойной угон. Инцидент произошел в Кушнаренковском районе. Нетрезвый местный житель угнал сначала одну машину, но застрял на ней в грязи. Затем злоумышленник угнал вторую машину, чтобы вытащить первую, но в итоге опрокинул автомобиль в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.


Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, все началось с распития алкогольных напитков. После веселого вечера трое друзей отправились в соседнее село к девушкам. По дороге один из приятелей отстал, но неспроста: увидев на дороге вазовскую «пятерку», молодой человек решился на угон. Друзьям он сказал, что взял машину у знакомого и пригласил в салон. По дороге компания застряла посреди проселочной дороги, размытой дождем. Оставив двух друзей выталкивать автомобиль, угонщик вновь соврал: пообещав найти трактор, чтобы вызволить машину, молодой человек угнал другой автомобиль. На этот раз его внимание привлек припаркованный ВАЗ 12-й модели. Вернувшись на место и безуспешно попытавшись достать застрявшую «пятерку», компания приняла решение вернуться обратно в свое село.

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Парень развез друзей по домам, но приключений ему не хватило: сельчанин поехал кататься, однако по дороге уснул. Свое путешествие он продолжил лишь утром. Двигаясь со стороны Чишминского района в сторону Кушнарековского, угонщик попал в неприятность. Молодой человек увидел полицейский патруль, испугался, нажал на педаль газа и врезался в грузовик. В результате ДТП машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Полицейские поспешили на помощь и вызвали скорую. Парня с травмами доставили в Центральную районную больницу.

Подозреваемым в угоне оказался 22-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за разбой, грабежи, кражи и угоны. Мужчина признал свою вину, возбуждено уголовное дело.

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