Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами
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На всю Башкирию прогремела история, в которой группа школьников из Стерлитамака убила собаку, а новорожденных щенят взорвала петардами, сообщает сайт Newsbash.ru.
В данный момент стала известна личность этих жестоких подростков. Ими оказались 15-летние Дмитрий А., Александр Б., Вадим Н. Пользователи интернета начали угрожать школьникам насилием и убийствами.
Когда учительница пыталась пристыдить одного из живодеров, в школу пришла его мать и потребовала от педагога публично извиниться перед школьником.
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