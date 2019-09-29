Стало известно, кто в Стерлитамаке взорвал щенят петардами

На всю Башкирию прогремела история, в которой группа школьников из Стерлитамака убила собаку, а новорожденных щенят взорвала петардами, сообщает сайт Newsbash.ru.





В данный момент стала известна личность этих жестоких подростков. Ими оказались 15-летние Дмитрий А., Александр Б., Вадим Н. Пользователи интернета начали угрожать школьникам насилием и убийствами.

Напомним, что таким зверским образом друзья решили «повеселиться» - они засунули в рот щенкам петарды и взорвали. Все происходящее изверги засняли на камеру и распространяли среди школьников.Когда учительница пыталась пристыдить одного из живодеров, в школу пришла его мать и потребовала от педагога публично извиниться перед школьником.