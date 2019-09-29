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В Благовещенске водитель потерял сознание и погиб врезавшись в гараж, а потом в забор

Добавлено: 29.09.19
Просмотров: 122
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенске водитель потерял сознание и погиб врезавшись в гараж, а потом в забор

Вчера, 28 сентября, в Благовещенске на улице Ленина скончался 68-летний местный житель. ГИБДД по РБ сообщает, что погибший, управляя «Ладой Калиной», съехал в кювет, после этого въехал в металлический гараж, а затем в забор, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В результате мужчина погиб на месте происшествия, но при этом на его теле нет травм, несовместимых с жизнью. Предполагается, что он скончался от болезни сердца.
«Известно, что видимых травм он при ДТП не получил. Начато разбирательство», - заключили в ГИБДД.
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