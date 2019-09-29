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В Белорецке во время пожара мужчина вбежал в свой дом и не вернулся

Добавлено: 29.09.19
Просмотров: 28
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке во время пожара мужчина вбежал в свой дом и не вернулся

Накануне ночью в Белорецке при пожаре погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Уточняется, что возгорание произошло в бревенчатом жилом доме №102 по улице Братская. Когда начался пожар, в помещении находилась семейная пара. Они выбежали на улицу, почувствовав запах гари, но чуть позже, еще до прибытия пожарных, мужчина вошел обратно. В этот момент дом был сильно задымлен и уже горел, спасти жителя Белорецка не удалось.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются.
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