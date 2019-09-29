В Белорецке во время пожара мужчина вбежал в свой дом и не вернулся
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Накануне ночью в Белорецке при пожаре погиб местный житель. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются.
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