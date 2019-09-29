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В Учалинском районе дельтаплан совершил жесткую посадку, пострадала женщина

Добавлено: 29.09.19
Просмотров: 82
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе дельтаплан совершил жесткую посадку, пострадала женщина

Сегодня днем, 29 сентября, в Учалинском районе неподалеку от Старобалбуково дельтаплан совершил жесткую посадку.

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По данным регионального управления МЧС России, в результате ЧП пострадала 30-летняя женщина, сообщает сайт Newsbash.ru.

На месте работают медики, полиция и представители администрации района. Погибших нет, пострадавшую с травмами госпитализировали в Центральную районную больницу Учалов.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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