В Учалинском районе дельтаплан совершил жесткую посадку, пострадала женщина
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Сегодня днем, 29 сентября, в Учалинском районе неподалеку от Старобалбуково дельтаплан совершил жесткую посадку.
На месте работают медики, полиция и представители администрации района. Погибших нет, пострадавшую с травмами госпитализировали в Центральную районную больницу Учалов.
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