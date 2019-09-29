В одном из колледжей Уфы, во время урока физкультуры, умер первокурсник

Накануне во время урока физической культуры в одном из колледжей Уфы произошел инцидент – скончался первокурсник, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, 17-летнему парню стало плохо во время физических занятий, и он потерял сознание. Ему вызвали скорую, однако прибывшие на место медики не смогли помочь подростку, и он скончался.В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причин смерти.Пока неизвестно, было ли у студента освобождение от занятий физкультурой.