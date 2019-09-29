В одном из колледжей Уфы, во время урока физкультуры, умер первокурсник
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Накануне во время урока физической культуры в одном из колледжей Уфы произошел инцидент – скончался первокурсник, сообщает сайт Newsbash.ru.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причин смерти.
Пока неизвестно, было ли у студента освобождение от занятий физкультурой.
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