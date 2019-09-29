Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В одном из колледжей Уфы, во время урока физкультуры, умер первокурсник

В одном из колледжей Уфы, во время урока физкультуры, умер первокурсник

Добавлено: 29.09.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В одном из колледжей Уфы, во время урока физкультуры, умер первокурсник

Накануне во время урока физической культуры в одном из колледжей Уфы произошел инцидент – скончался первокурсник, сообщает сайт Newsbash.ru.

Жительница Уфы выступила в шоу "Танцы" на ТНТ в костюме курицы

Читайте также:

Жительница Уфы выступила в шоу "Танцы" на ТНТ в костюме курицы
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, 17-летнему парню стало плохо во время физических занятий, и он потерял сознание. Ему вызвали скорую, однако прибывшие на место медики не смогли помочь подростку, и он скончался.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причин смерти.

Пока неизвестно, было ли у студента освобождение от занятий физкультурой.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Умер Сергей Доренко: 59-летний журналист упал с мотоцикла | видео
Происшествия
Умер Сергей Доренко: 59-летний журналист упал с мотоцикла | видео
В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента
Происшествия
В Уфе мужчина ограбил и изнасиловал 16-летнего студента
В Уфе в Черниковке в подъезде дома умер новорожденный ребенок
Происшествия
В Уфе в Черниковке в подъезде дома умер новорожденный ребенок
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
Происшествия
В Стерлитамаке в одном из подъездов нашли тело мертвого школьника
В Белебеевском районе водитель, решив обогнать колонну авто, потерял управление, съехал в кювет и сбил пешехода
Происшествия
В Белебеевском районе водитель, решив обогнать колонну авто, потерял управление, съехал в кювет и сбил пешехода
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
Общество
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком
В Кумертау восьмилетний мальчик скончался, крутясь на турнике
Общество
В Кумертау восьмилетний мальчик скончался, крутясь на турнике
В Башкирии девятиклассник умер во время урока
Общество / Происшествия
В Башкирии девятиклассник умер во время урока
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: