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Авария в Мелеузовском районе: столкнулись два попутных «ВАЗа-2114»

Добавлено: 30.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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Авария в Мелеузовском районе: столкнулись два попутных «ВАЗа-2114»

Минувшей ночью на пятом километре дороги Богородское-Михайловка в Мелеузовском районе Башкирии столкнулись два попутных «ВАЗа-2114», сообщает сайт Newsbash.ru.


За рулем первого автомобиля находился 45-летний мелеузовец, а вторым управлял 51-летний житель района. На перекрестке с дорогой Антоновка-Романовка первая легковушка начала поворачивать налево, а вторая в это время пошла на обгон. Автомобили столкнулись, и травмы получили 51-летний водитель одного из них и его 45-летняя пассажирка.

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Сотрудники госавтоинспекции республики за сутки зарегистрировали пять аварий, в которых пострадали шесть человек. Задержать удалось 60 нетрезвых водителей и пресечь 2200 нарушений правил дорожного движения.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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