Авария в Мелеузовском районе: столкнулись два попутных «ВАЗа-2114»
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Минувшей ночью на пятом километре дороги Богородское-Михайловка в Мелеузовском районе Башкирии столкнулись два попутных «ВАЗа-2114», сообщает сайт Newsbash.ru.
За рулем первого автомобиля находился 45-летний мелеузовец, а вторым управлял 51-летний житель района. На перекрестке с дорогой Антоновка-Романовка первая легковушка начала поворачивать налево, а вторая в это время пошла на обгон. Автомобили столкнулись, и травмы получили 51-летний водитель одного из них и его 45-летняя пассажирка.
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