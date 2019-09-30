Авария в Мелеузовском районе: столкнулись два попутных «ВАЗа-2114»

Минувшей ночью на пятом километре дороги Богородское-Михайловка в Мелеузовском районе Башкирии столкнулись два попутных «ВАЗа-2114», сообщает сайт Newsbash.ru.





За рулем первого автомобиля находился 45-летний мелеузовец, а вторым управлял 51-летний житель района. На перекрестке с дорогой Антоновка-Романовка первая легковушка начала поворачивать налево, а вторая в это время пошла на обгон. Автомобили столкнулись, и травмы получили 51-летний водитель одного из них и его 45-летняя пассажирка.

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