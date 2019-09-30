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Стали известны обстоятельства смерти студента уфимского колледжа во время физкультуры

Добавлено: 30.09.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Стали известны обстоятельства смерти студента уфимского колледжа во время физкультуры

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего подростка в городе Уфе. Напомним, 27 сентября во время занятий по физкультуре в сквере им. Маяковского Уфы студент первого курса почувствовал недомогание и потерял сознание, сообщает сайт Newsbash.ru.


Присутствующие вызвали скорую помощь, и подросток был госпитализирован, однако, в больнице парень скончался.

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«В настоящее время следователями назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, изучается состояние здоровья студента на момент происшествия, опрашиваются очевидцы, члены семьи погибшего, учащиеся и педагогический состав учебного учреждения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдения требований безопасности жизни и здоровья учащихся, во время учебного процесса, будет дана правовая оценка», — добавили следователи.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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