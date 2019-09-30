Стали известны обстоятельства смерти студента уфимского колледжа во время физкультуры
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего подростка в городе Уфе. Напомним, 27 сентября во время занятий по физкультуре в сквере им. Маяковского Уфы студент первого курса почувствовал недомогание и потерял сознание, сообщает сайт Newsbash.ru.
Присутствующие вызвали скорую помощь, и подросток был госпитализирован, однако, в больнице парень скончался.
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