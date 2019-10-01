В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»

Сегодня утром, 1 октября, загорелся киоск в парке «Волшебный мир» на проспекте Октября в Уфе. На место выехали сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и медики, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Информация по пострадавшим уточняется. Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России», сообщили «Вестям» в пресс-службе спасательного ведомства республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В данный момент известно, что произошло открытое горение киоска размером 2 на 3 кв.м. Пожар локализован в 9:42, открытое горение — в 9:49.