В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»
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Сегодня утром, 1 октября, загорелся киоск в парке «Волшебный мир» на проспекте Октября в Уфе. На место выехали сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и медики, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Информация по пострадавшим уточняется. Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России», сообщили «Вестям» в пресс-службе спасательного ведомства республики.
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