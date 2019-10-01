Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»

В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»

Сегодня утром, 1 октября, загорелся киоск в парке «Волшебный мир» на проспекте Октября в Уфе. На место выехали сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и медики, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Уфе противники строительства дельфинария встретились с чиновниками

Читайте также:

В Уфе противники строительства дельфинария встретились с чиновниками
В данный момент известно, что произошло открытое горение киоска размером 2 на 3 кв.м. Пожар локализован в 9:42, открытое горение — в 9:49.
«Информация по пострадавшим уточняется. Причины пожара устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России», сообщили «Вестям» в пресс-службе спасательного ведомства республики.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Кушнаренковском районе в пожаре задохнулся пожилой мужчина | видео
Происшествия
В Кушнаренковском районе в пожаре задохнулся пожилой мужчина | видео
В деревне Черновский Уфимского района в пожаре погибли двое мужчин
Происшествия
В деревне Черновский Уфимского района в пожаре погибли двое мужчин
Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин
Происшествия
Пожар в Калтасинском районе: в деревне Большой Кельтей сгорели двое мужчин
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
Происшествия
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
Происшествия
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
В Абзелиловском районе сгорел деревянный дом
Происшествия
В Абзелиловском районе сгорел деревянный дом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: