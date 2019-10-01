В Уфе школьницу доставили в больницу с побоями и отравлением
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе ученица девятого класса попала в больницу в бессознательном состоянии после того как незнакомый парень дал ей таблетку, сообщает сайт Newsbash.ru.
Школьницу без сознания доставили из своего дома в детскую клиническую больницу 29 сентября во втором часу ночи. Медики диагностировали у нее множественные ушибы: подбородочной области, лопатки и поясницы. Помимо этого, врачи обнаружили признаки отравления неизвестным веществом. Полицию о поступившей пациентке оповестили практически сразу.
Читайте также:В Уфе возник пожар в парке «Волшебный мир»
Читайте также
Происшествия
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
Общество
В уфимскую больницу доставили Софию Ротару
Происшествия
Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека
Происшествия
В Уфе мужчина упал с крыши двухэтажного дома
Общество
В Абзелиловском районе девочка угодила в больницу из-за оценки по ОГЭ
Происшествия
В Белебеевском районе госпитализировали двух водителей попавших в ДТП
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Архангельском районе
Происшествия
В Белорецке сотрудницу полиции избил замначальника следственного отдела