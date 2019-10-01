В Зилаирском районе охотник подстрелил священника из Оренбургской области

В Зилаирском районе Башкирии 59-летний житель Сибая подстрелил священника одного из храмов в Оренбургской области. Инцидент произошел в лесу во время охоты накануне вечером.



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