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В Зилаирском районе охотник подстрелил священника из Оренбургской области

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 100
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зилаирский район
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В Зилаирском районе охотник подстрелил священника из Оренбургской области

В Зилаирском районе Башкирии 59-летний житель Сибая подстрелил священника одного из храмов в Оренбургской области. Инцидент произошел в лесу во время охоты накануне вечером.

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Известно, что охотник принял 64-летнего священника за дикое животное. Мужчина был ранен в ногу, его доставили в больницу, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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