В Зилаирском районе охотник подстрелил священника из Оренбургской области
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В Зилаирском районе Башкирии 59-летний житель Сибая подстрелил священника одного из храмов в Оренбургской области. Инцидент произошел в лесу во время охоты накануне вечером.
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Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
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