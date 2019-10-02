Авария в Салавате: на перекрестке столкнулись ВАЗ и «Шевроле Ланос», погибла пассажирка

Крупная авария произошла поздним вечером 1 октября в Салавате. На перекрестке Калинина и Губкина столкнулись ВАЗ двенадцатой модели и «Шевроле Ланос», сообщает сайт Newsbash.ru.





Смертельные травмы получила 24-летняя пассажирка отечественной машины: девушка скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, в ДТП также пострадали оба водителя. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина, за рулем ВАЗа – 26-летний местный житель. По предварительной информации, «Шевроле» поворачивал налево, а «двенадцатая» ехала прямо. Обстоятельства аварии устанавливают дорожные полицейские.