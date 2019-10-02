Авария в Салавате: на перекрестке столкнулись ВАЗ и «Шевроле Ланос», погибла пассажирка
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Крупная авария произошла поздним вечером 1 октября в Салавате. На перекрестке Калинина и Губкина столкнулись ВАЗ двенадцатой модели и «Шевроле Ланос», сообщает сайт Newsbash.ru.
Смертельные травмы получила 24-летняя пассажирка отечественной машины: девушка скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.
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