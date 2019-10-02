Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Салавате: на перекрестке столкнулись ВАЗ и «Шевроле Ланос», погибла пассажирка

Авария в Салавате: на перекрестке столкнулись ВАЗ и «Шевроле Ланос», погибла пассажирка

Добавлено: 02.10.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Салавате: на перекрестке столкнулись ВАЗ и «Шевроле Ланос», погибла пассажирка

Крупная авария произошла поздним вечером 1 октября в Салавате. На перекрестке Калинина и Губкина столкнулись ВАЗ двенадцатой модели и «Шевроле Ланос», сообщает сайт Newsbash.ru.


Смертельные травмы получила 24-летняя пассажирка отечественной машины: девушка скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.

Авария в Салавате: водитель КамАЗа не уступил встречному «Рено Логан», погибла женщина

Читайте также:

Авария в Салавате: водитель КамАЗа не уступил встречному «Рено Логан», погибла женщина
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, в ДТП также пострадали оба водителя. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина, за рулем ВАЗа – 26-летний местный житель. По предварительной информации, «Шевроле» поворачивал налево, а «двенадцатая» ехала прямо. Обстоятельства аварии устанавливают дорожные полицейские.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Стерлитамаке: от столкновения со встречным ВАЗ погиб водитель скутера
Происшествия
Авария в Стерлитамаке: от столкновения со встречным ВАЗ погиб водитель скутера
Авария в Туймазинском районе: водитель Lifan Solano насмерть сбил мотоциклиста
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: водитель Lifan Solano насмерть сбил мотоциклиста
Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет
Происшествия
Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет
Авария в Белорецком районе: молодые люди на «Шевроле Ланос» спровоцировали ДТП
Происшествия
Авария в Белорецком районе: молодые люди на «Шевроле Ланос» спровоцировали ДТП
Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «БМВ» и «Киа», погибла женщина
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «БМВ» и «Киа», погибла женщина
В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека
Происшествия
В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Происшествия
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
В Учалинском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле»: погибла 79-летняя женщина
Происшествия
В Учалинском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле»: погибла 79-летняя женщина
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: