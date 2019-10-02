В Уфе студентам пригрозили отчислением за разговоры об умершем на физкультуре однокурснике
На днях трагически оборвалась жизнь 17-летнего студента кооперативного техникума. Парень скончался на паре физкультуры в парке Матросова. Перед смертью парень жаловался на плохое самочувствие и недомогание, сообщает сайт Newsbash.ru.
Обычная пара физической культуры закончилась для Вадима Б. (имя изменено, - прим. редакции) трагическим исходом. Перед занятиями юноша обмолвился, что чувствует утомление, у парня кружилась голова. Его друзья отмечают, что он действительно выглядел нездоровым, бледным и вялым.
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Для руководства техникума смерть подростка стала шоком: такое случилось в стенах учебного заведения впервые. Мы пообщались со студентами техникума и выяснили, что преподаватели упорно скрывают информацию о погибшем. Как рассказал bash.news один из учащихся, учителя запретили упоминать о случившемся кому-либо.
Андрей С., студент кооперативного техникума:
К слову, региональный следком начал проверку по факту гибели 17-летнего подростка. На данный момент тело Вадима направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями изучается состояние здоровья студента на момент происшествия. Отметим, что перед началом учебного года студенты обязаны пройти медицинский осмотр. По его итогам формируются группы на занятиях спортом. Чем больше проблем со здоровьем у студента, тем меньше физической нагрузки ему положено.
Пресс-служба СК РБ: