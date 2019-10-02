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В Уфе студентам пригрозили отчислением за разговоры об умершем на физкультуре однокурснике

Добавлено: 02.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе студентам пригрозили отчислением за разговоры об умершем на физкультуре однокурснике

На днях трагически оборвалась жизнь 17-летнего студента кооперативного техникума. Парень скончался на паре физкультуры в парке Матросова. Перед смертью парень жаловался на плохое самочувствие и недомогание, сообщает сайт Newsbash.ru.


Обычная пара физической культуры закончилась для Вадима Б. (имя изменено, - прим. редакции) трагическим исходом. Перед занятиями юноша обмолвился, что чувствует утомление, у парня кружилась голова. Его друзья отмечают, что он действительно выглядел нездоровым, бледным и вялым.

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Преподаватель физической культуры рассказал студентам о планах на занятиях и дал команду пробежать разминочный круг по парку. Вадим побежал со всеми, как вдруг его одногруппники увидели, как юноша упал без сознания. В ту же минуту они попытались помочь ему и вызывали «неотложку». К сожалению, Вадима спасти не удалось, он умер уже на больничной койке.

Для руководства техникума смерть подростка стала шоком: такое случилось в стенах учебного заведения впервые. Мы пообщались со студентами техникума и выяснили, что преподаватели упорно скрывают информацию о погибшем. Как рассказал bash.news один из учащихся, учителя запретили упоминать о случившемся кому-либо.

Андрей С., студент кооперативного техникума:
Студентов запугали, им просто запрещают рассказывать о случившемся. Дошло до маразма: забрали журнал группы, чтоб люди не смогли узнать, кто погиб на паре. А кто знал Вадима, тот молчит. Им пригрозили отчислением. Они боятся теперь что-либо говорить.

К слову, региональный следком начал проверку по факту гибели 17-летнего подростка. На данный момент тело Вадима направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями изучается состояние здоровья студента на момент происшествия. Отметим, что перед началом учебного года студенты обязаны пройти медицинский осмотр. По его итогам формируются группы на занятиях спортом. Чем больше проблем со здоровьем у студента, тем меньше физической нагрузки ему положено.

Пресс-служба СК РБ:

В ходе расследования лицам, ответственным за соблюдения требований безопасности жизни и здоровья учащихся, во время учебного процесса, будет дана правовая оценка.
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