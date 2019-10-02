В Абзелиловском районе в гараже обнаружили тело подростка

В Башкирии нашли тело 17-летнего подростка, рядом лежала веревка. По информации собеседника, все произошло накануне, 1 октября, в одной из деревень Абзелиловского района.



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— Парень нигде не учился и не работал. По всей вероятности, он свел счеты с жизнью, — рассказал собеседник. Его тело нашли в гараже личного хозяйства.Источник также отметил, что семья характеризовалась с положительной стороны, проблем у парня не было. Что послужило толчком к гибели, теперь предстоит выяснить следователям.