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В Абзелиловском районе в гараже обнаружили тело подростка

Добавлено: 02.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе в гараже обнаружили тело подростка

В Башкирии нашли тело 17-летнего подростка, рядом лежала веревка. По информации собеседника, все произошло накануне, 1 октября, в одной из деревень Абзелиловского района.

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— Парень нигде не учился и не работал. По всей вероятности, он свел счеты с жизнью, — рассказал собеседник. Его тело нашли в гараже личного хозяйства. 

Источник также отметил, что семья характеризовалась с положительной стороны, проблем у парня не было. Что послужило толчком к гибели, теперь предстоит выяснить следователям.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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