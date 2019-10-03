Авария в Салавате: водитель «Джилли Эмгранд» погиб врезавшись в столб
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Авария со смертельным исходом произошла накануне днем, 2 октября, в Салавате. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, на улице Первомайской 46-летний мужчина за рулем «Джилли Эмгранд» врезался в столб, после чего опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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