Авария в Салавате: водитель «Джилли Эмгранд» погиб врезавшись в столб

Авария со смертельным исходом произошла накануне днем, 2 октября, в Салавате. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, на улице Первомайской 46-летний мужчина за рулем «Джилли Эмгранд» врезался в столб, после чего опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Мужчина, управлявший иномаркой, скончался на месте. Также известно о двух пострадавших пассажирах: 40-летний мужчина и 32-летняя женщина получили травмы и были доставлены в больницу. Ведется разбирательство, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.