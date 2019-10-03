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Авария в Салавате: водитель «Джилли Эмгранд» погиб врезавшись в столб

Добавлено: 03.10.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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Авария в Салавате: водитель «Джилли Эмгранд» погиб врезавшись в столб

Авария со смертельным исходом произошла накануне днем, 2 октября, в Салавате. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, на улице Первомайской 46-летний мужчина за рулем «Джилли Эмгранд» врезался в столб, после чего опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Мужчина, управлявший иномаркой, скончался на месте. Также известно о двух пострадавших пассажирах: 40-летний мужчина и 32-летняя женщина получили травмы и были доставлены в больницу. Ведется разбирательство, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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