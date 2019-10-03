Житель Белебея хранил кусты марихуаны на крыше туалета
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Полиция Башкирии обнаружила спрятанное в необычном месте запрещенное зелье. Житель Белебея хранил кусты марихуаны на крыше туалета по улице Тукая, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, мужчина в свободное от работы время приторговывал наркотиками.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и поместили под подписку о невыезде.
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