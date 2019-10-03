Полиция Башкирии обнаружила спрятанное в необычном месте запрещенное зелье. Житель Белебея хранил кусты марихуаны на крыше туалета по улице Тукая, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, мужчина в свободное от работы время приторговывал наркотиками.

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По данным ведомства, злоумышленник обнаружил наркосодержащее растение на соседнем заброшенном участке, собрал семь кустов, высушил и спрятал на крыше туалета. Правоохранителям заявил, что хранил зелье для личного употребления. Однако, проверка показала, что, подрабатывая грузчиком на местном рынке, мужчина также сбывал марихуану. В доме сыщики обнаружили расфасованный пакетик с «мариуханой» и материал для упаковки.Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали и поместили под подписку о невыезде.