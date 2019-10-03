В Стерлитамакском районе водитель сбил стадо кабанов
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Сегодня, 3 октября, на трассе Уфа-Оренбург неподалеку от деревни Новая Васильевка водитель на автомобиле марки «Рено Логан» сбил несколько крупногабаритных животных, сообщает сайт Newsbash.ru.
Четыре кабана сильно пострадали под колесами легковушки. Видео с места событий разместили очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что тела зверей буквально разбросаны по обочине и проезжей части.
— Разом 4 кабана по разные стороны трассы? Каким образом? — спрашивает Ирина Страусова.
— Переходили, наверное, в неположенном месте, — прокомментировал Азат Салимов.
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