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Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы

Добавлено: 03.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы

По заключению специалистов шесть щенят умерли естественной смертью. Тела еще трех разложились слишком сильно и экспертизе не подлежат. У двух щенков зафиксировали ожоги рта, возможно, от горячей пищи, так как следов пороха не обнаружено, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В администрации школы никаких версий не выдвигают:
— Мы вообще не знаем, из-за чего эти щенята погибли, — рассказал директор школы № 8 Хамит Мусин. — Может, их убили, а может, они и сами умерли от инфекции. Я не следователь, пусть этим занимается полиция.
Напомним, в Стерлитамаке нашли изуродованные тела 11 щенят. Сообщалось, что их убили три подростка, которые учатся в стерлитамакской школе

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