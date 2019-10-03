Стало известно, от чего умерли щенята в Стерлитамаке: результаты экспертизы
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По заключению специалистов шесть щенят умерли естественной смертью. Тела еще трех разложились слишком сильно и экспертизе не подлежат. У двух щенков зафиксировали ожоги рта, возможно, от горячей пищи, так как следов пороха не обнаружено, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Мы вообще не знаем, из-за чего эти щенята погибли, — рассказал директор школы № 8 Хамит Мусин. — Может, их убили, а может, они и сами умерли от инфекции. Я не следователь, пусть этим занимается полиция.Напомним, в Стерлитамаке нашли изуродованные тела 11 щенят. Сообщалось, что их убили три подростка, которые учатся в стерлитамакской школе
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