Авария в Давлекановском районе: водитель погиб вылетев в кювет
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Минувшей ночью жертвой серьезной аварии стад 40-летний житель Аургазинского района. Мужчина за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением в дороге на территории Давлекановского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
Все произошло на пятом километре трассы Давлеканово-Толбазы, когда автомобилиста занесло на повороте. Легковушку вынесло с проезжей части в кювет, где она перевернулась. Мужчина скончался еще до приезда врачей скорой помощи.
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