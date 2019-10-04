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Авария в Давлекановском районе: водитель погиб вылетев в кювет

Добавлено: 04.10.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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Авария в Давлекановском районе: водитель погиб вылетев в кювет

Минувшей ночью жертвой серьезной аварии стад 40-летний житель Аургазинского района. Мужчина за рулем «Лады Гранты» не справился с управлением в дороге на территории Давлекановского района, сообщает сайт Newsbash.ru.


Все произошло на пятом километре трассы Давлеканово-Толбазы, когда автомобилиста занесло на повороте. Легковушку вынесло с проезжей части в кювет, где она перевернулась. Мужчина скончался еще до приезда врачей скорой помощи.

Авария в Давлекановском районе: погиб водитель опрокинувшись на мокрой трассе в кювет

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За сутки на территории Башкортостана зарегистрировано 13 ДТП с одним погибшим и 13 пострадавшими. Автоинспекторы отстранили от вождения 32 нетрезвых водителя и пресекли 2200 нарушений ПДД.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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