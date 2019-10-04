В городе Октябрьский произошел крупный пожар: горела трава на площади 3 гектара

В МЧС по Башкирии передали, что вчера в 21:45 между микрорайонами Туркменево и Московка Октябрьского произошел крупный пожар.

Сообщается, что горела трава на площади трех гектаров.



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