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В городе Октябрьский произошел крупный пожар: горела трава на площади 3 гектара

Добавлено: 04.10.19
Просмотров: 149
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьский произошел крупный пожар: горела трава на площади 3 гектара

В МЧС по Башкирии передали, что вчера в 21:45 между микрорайонами Туркменево и Московка Октябрьского произошел крупный пожар.
Сообщается, что горела трава на площади трех гектаров.

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В тушении возгорания принимали участие 5 единиц техники и 12 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет, а также погибших и пострадавших. Огонь удалось потушить в 23:10. Причины пожара устанавливаются.
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