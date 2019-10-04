В Туймазинском районе пятиклассница выпала из 5 этажа на козырек магазина

В селе Субханкулово Туймазинского района Башкирии 1 октября из окна пятого этажа выпала пятиклассница. Девочка упала на козырек магазина. Ребенка госпитализировали, сообщает сайт Newsbash.ru.





Мать девочки сообщила изданию, что с ее дочерью произошел несчастный случай. Когда школьница закрывала окно, подул сильный ветер — ребенок не удержался и упал вниз.

«Судя по результатам психологических тестов, пострадавшая школьница не испытывала стресса, у нее не было чувства тревожности», — отметили в школе.

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Директор школы Ольга Гусакова пояснила, что семья, в которой воспитывается девочка, благополучная, правда отец живет отдельно, но участвует в жизни детей. Старший брат учится в московском университете. Девочка учится средне — есть и пятерки и тройки.