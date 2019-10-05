Авария в Иглинском районе: водитель «ВАЗ-2109» не уступил дорогу грузовику «Скания»

В прошедшую пятницу, 4 октября 2019 года, в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП с 2-мя пострадавшими. На втором километре обхода Иглино дорогу не поделили «ВАЗ-2109» и большегруз «Скания».





Сотрудники ДПС полагают, что 33-летний водитель «девятки» поворачивал на зеленый сигнал светофора налево, но не уступил встречному грузовику. Сразу после столкновения легковушку отбросило на «Датсун», который стоял на светофоре. Пострадавшими в аварии оказались две пассажирки «ВАЗа» 38 и 51 года.

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Всего за сутки на территории Башкортостана зарегистрировано 13 ДТП с 17 пострадавшими. Сотрудники ГИБДД республики задержали 65 нетрезвых водителей и пресекли 2900 нарушений ПДД.Фото: ГИБДД.