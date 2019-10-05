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Жительница Кармаскалинского района стала жертвой обмана массажного салона

Добавлено: 05.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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Жительница Кармаскалинского района стала жертвой обмана массажного салона

Пенсионерка из Кармаскалинского района Башкирии оказалась должна крупную сумму денег после бесплатных медицинских процедур.


Случай для республики далеко не первый. Схема давно отлажена: оздоровительные центры обзванивают потенциальных клиентов и зазывают их на бесплатный массаж или другую процедуру, сообщает издание "Комсомольская правда". Уже в салоне человеку дают подписать несколько бумаг, в содержание которых клиент не успевает вникнуть.

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- Они меня торопили. Вот здесь вот, мол, галочка, подпишите, - рассказывает журналистам ГТРК "Башкортостан" очередная жертва - 67-летняя жительница из Кармаскалинского района.
В итоге оказалось, что женщина сама подписала себя на крупный кредит и теперь должна более 90 тысяч рублей.

Юристы уверяют, шанс расторгнуть договор есть, но это может затянуться. Тем не менее женщина надеется, что снятые средства ей удастся вернуть.
Фото: скрин с репортажа ГТРК "Башкортостан"

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