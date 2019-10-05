Жительница Кармаскалинского района стала жертвой обмана массажного салона
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Пенсионерка из Кармаскалинского района Башкирии оказалась должна крупную сумму денег после бесплатных медицинских процедур.
Случай для республики далеко не первый. Схема давно отлажена: оздоровительные центры обзванивают потенциальных клиентов и зазывают их на бесплатный массаж или другую процедуру, сообщает издание "Комсомольская правда". Уже в салоне человеку дают подписать несколько бумаг, в содержание которых клиент не успевает вникнуть.
- Они меня торопили. Вот здесь вот, мол, галочка, подпишите, - рассказывает журналистам ГТРК "Башкортостан" очередная жертва - 67-летняя жительница из Кармаскалинского района.В итоге оказалось, что женщина сама подписала себя на крупный кредит и теперь должна более 90 тысяч рублей.
Юристы уверяют, шанс расторгнуть договор есть, но это может затянуться. Тем не менее женщина надеется, что снятые средства ей удастся вернуть.
Фото: скрин с репортажа ГТРК "Башкортостан"
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