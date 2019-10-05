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В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка

Добавлено: 05.10.19
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благоварский район
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В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка

В Башкирии подросток свел счеты с жизнью. Трагедия произошла в Благоварском районе в селе Пришиб. 2 октября тело 14-летнего Андрея Д. (имена изменены – прим.) было найдено в сарае. Перед этим школьник установил в социальных сетях немногословный статус - "Пока".

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По сообщению источника «КП-Уфа», на теле подростка не было зафиксировано видимых повреждений. На месте трагедии стражи порядка обнаружили предсмертную записку и предметы, при помощи которых мальчик мог покончить с собой. На данный момент тело 8-классника передано на судмедэкспертизу. Обстоятельства его поступка выяснят следователи. 

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