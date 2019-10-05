В Благоварском районе в сарае обнаружили бездыханное тело подростка
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В Башкирии подросток свел счеты с жизнью. Трагедия произошла в Благоварском районе в селе Пришиб. 2 октября тело 14-летнего Андрея Д. (имена изменены – прим.) было найдено в сарае. Перед этим школьник установил в социальных сетях немногословный статус - "Пока".
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