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В Иглинском районе перевернулся КамАЗ, груженый арбузами

Добавлено: 06.10.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе перевернулся КамАЗ, груженый арбузами

Происшествие произошло днем, 5 октября, на автодороге М-5 в Иглинском районе недалеко от реки Сим. Перевозивший арбузы КамАЗ, опрокинулся набок. В итоге часть трассы была покрыта обломками бахчевых. 

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По сообщениям очевидцев в соцсетях, на участке ДТП возник десятикилометровый затор, участникам движения пришлось несколько часов простоять в пробке. По некоторым данным, водитель большегруза остался в живых, но оказался травмированным. В районе ДТП работали скорая, пожарная и представители дорожной полиции.  Подробности и обстоятельства аварии выясняются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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