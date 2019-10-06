В Иглинском районе перевернулся КамАЗ, груженый арбузами
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Происшествие произошло днем, 5 октября, на автодороге М-5 в Иглинском районе недалеко от реки Сим. Перевозивший арбузы КамАЗ, опрокинулся набок. В итоге часть трассы была покрыта обломками бахчевых.
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