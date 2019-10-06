В Иглинском районе перевернулся КамАЗ, груженый арбузами

Происшествие произошло днем, 5 октября, на автодороге М-5 в Иглинском районе недалеко от реки Сим. Перевозивший арбузы КамАЗ, опрокинулся набок. В итоге часть трассы была покрыта обломками бахчевых.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По сообщениям очевидцев в соцсетях, на участке ДТП возник десятикилометровый затор, участникам движения пришлось несколько часов простоять в пробке. По некоторым данным, водитель большегруза остался в живых, но оказался травмированным. В районе ДТП работали скорая, пожарная и представители дорожной полиции. Подробности и обстоятельства аварии выясняются.