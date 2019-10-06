Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Туймазинском районе погиб уфимец, не справившись с управлением мотоцикла

В Туймазинском районе погиб уфимец, не справившись с управлением мотоцикла

Добавлено: 06.10.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Туймазинском районе погиб уфимец, не справившись с управлением мотоцикла

Накануне утром на ул. Центральная с.Тукаево Туймазинского района 24-летней уфимец, управляя мотоциклом SX-R, допустил наезд на препятствие. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.

Авария в Туймазинском районе: на трассе Туймазы-Октябрьский в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент»

Читайте также:

Авария в Туймазинском районе: на трассе Туймазы-Октябрьский в лобовую столкнулись «Приора» и «Акцент»
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, он управлял транспортом без мотошлема. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

За сутки 5 октября 2019 года на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2200 нарушений ПДД, задержаны 57 нетрезвых водителей.
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
ДТП в Уфе: на улице Свободы водитель КамАЗа насмерть сбил женщину
Происшествия
ДТП в Уфе: на улице Свободы водитель КамАЗа насмерть сбил женщину
ДТП в Дуванском районе: подросток опрокинулся на самодельном мотоцикле
Происшествия
ДТП в Дуванском районе: подросток опрокинулся на самодельном мотоцикле
Авария в Нефтекамске: 18-летний парень протаранил дерево не справившись с управлением
Происшествия
Авария в Нефтекамске: 18-летний парень протаранил дерево не справившись с управлением
Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
Происшествия
Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Происшествия
Авария в Краснокамском районе: в лобовом столкновении Шевроле Нива и Камаза погибла пассажирка
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
Происшествия
Авария в Уфе: столкнулись маршрутная «Газель» и НефАЗ, пострадала пожилая пассажирка
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
В Стерлитамакском районе школьник получил травмы, наехав на сбитого жеребенка
Общество / Происшествия
В Стерлитамакском районе школьник получил травмы, наехав на сбитого жеребенка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: