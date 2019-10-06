В Туймазинском районе погиб уфимец, не справившись с управлением мотоцикла

Накануне утром на ул. Центральная с.Тукаево Туймазинского района 24-летней уфимец, управляя мотоциклом SX-R, допустил наезд на препятствие. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.



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Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, он управлял транспортом без мотошлема. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке.За сутки 5 октября 2019 года на дорогах республики зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 12 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД выявлено свыше 2200 нарушений ПДД, задержаны 57 нетрезвых водителей.Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ