В одной из школ Стерлитамака подрались две ученицы
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Накануне в одной из школ Башкирии произошла серьезная драка двух школьниц. Инцидент случился в Стерлитамаке. Видеозапись разлетелась по соцсетям.
На видео видно, как завязалась драка между двумя девочками. Они вцепились друг другу в волосы. Вскоре одноклассницам их удалось разнять.
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В соцсети "ВКонтакте" данная видеозапись не осталась без внимания. Пользователи начали активно комментировать произошедшее.
Ирина, комментатор:
Что происходит в Стерлитамаке? Откуда столько жестокости среди детей подростков? Почему родители не обращают внимания на поведение своих детей? Почему они не вкладывают доброту и милосердие к животным, сверстникам и окружающим их людям?
Елена, комментатор:
Родители совсем перестали воспитывать детей. Девочка должна быть воспитана девочкой. Позор родителям.
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