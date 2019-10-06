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В одной из школ Стерлитамака подрались две ученицы

Добавлено: 06.10.19
Просмотров: 39
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В одной из школ Стерлитамака подрались две ученицы

Накануне в одной из школ Башкирии произошла серьезная драка двух школьниц. Инцидент случился в Стерлитамаке. Видеозапись разлетелась по соцсетям.


На видео видно, как завязалась драка между двумя девочками. Они вцепились друг другу в волосы. Вскоре одноклассницам их удалось разнять.

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Что же послужило причиной драки, остается неизвестным. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соцсети "ВКонтакте" данная видеозапись не осталась без внимания. Пользователи начали активно комментировать произошедшее.

Ирина, комментатор:
Что происходит в Стерлитамаке? Откуда столько жестокости среди детей подростков? Почему родители не обращают внимания на поведение своих детей? Почему они не вкладывают доброту и милосердие к животным, сверстникам и окружающим их людям? 

Елена, комментатор:
Родители совсем перестали воспитывать детей. Девочка должна быть воспитана девочкой. Позор родителям.
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