В Дюртюлинском районе задержали двух браконьеров подстреливших лося
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Двоих браконьеров задержали полицейские в Дюртюлинском районе. По сообщению пресс-службы МВД по Башкирии ими оказались местные жители.
О случае браконьерства полицию оповестил сотрудник Минэкологии республики. К месту инцидента приехали оперативники и соседний экипаж ДПС. Во время проверки в трех километрах от села Ангасяк была найдена лосиная туша. Стражи порядка и сотрудники охотнадзора задержали по горячим следам подозреваемых в убийстве животного.
По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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