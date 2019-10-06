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В Дюртюлинском районе задержали двух браконьеров подстреливших лося

Добавлено: 06.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В Дюртюлинском районе задержали двух браконьеров подстреливших лося

Двоих браконьеров задержали полицейские в Дюртюлинском районе. По сообщению пресс-службы МВД по Башкирии ими оказались местные жители.


О случае браконьерства полицию оповестил сотрудник Минэкологии республики. К месту инцидента приехали оперативники и соседний экипаж ДПС. Во время проверки в трех километрах от села Ангасяк была найдена лосиная туша. Стражи порядка и сотрудники охотнадзора задержали по горячим следам подозреваемых в убийстве животного.

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В процессе осмотра и обыска были изъяты 4 ружья, нож, туша лося, автомобиль «Нива»  и буксировочный трос. Кроме того оперативники обнаружили 2-ух собак, которые могли быть использованы в охотничьих целях.

По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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