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В Уфе на остановке «Театр Кукол» загорелся автобус №51

Добавлено: 06.10.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе на остановке «Театр Кукол» загорелся автобус №51

В Уфе на проспекте Октября произошел хлопок газовоздушной смеси в моторном отсеке автобуса. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

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Уточняется, что в 15:15 в Центр управления в кризисных ситуация МЧС по РБ поступило сообщение о том, что на остановке «Театр Кукол» загорелся автобус 51-го маршрута.

«По прибытии внешних признаков горения не обнаружено. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 3 человека из-за резкой остановки транспорта. В момент ЧП в салоне находилось 35 человек, в том числе 10 детей», - рассказали в МЧС по Башкирии.
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