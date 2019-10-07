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ДТП в Кугарчинском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель трактора

Добавлено: 07.10.19
Просмотров: 67
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кугарчинский район
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ДТП в Кугарчинском районе: опрокинувшись в кювет погиб водитель трактора

В Кугарчинском районе Башкирии накануне днем на трассе Давлетшинский-Аралбаево произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 48-летний местный житель, управляя трактором «Т-40», допустил съезд в кювет — спецтехника опрокинулась.

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Водитель скончался на месте происшествия.

В ведомстве сообщили, что 6 октября на дорогах республики зарегистрировано 17 автоаварий, в которых четыре человека погибли и 15 получили травмы.

Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
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