ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода
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В Туймазинском районе Башкирии вечером 6 октября на трассе Самара — Уфа — Челябинск произошел смертельный наезд на пешехода.
По информации пресс-службы ГИБДД региона, 39-летний местный житель, двигаясь за рулём Kia Sportage в направлении Уфы, допустил наезд на 38-летнего пешехода.
По словам водителя, пешеход шёл по краю проезжей части в попутном направлении. Известно, что погибший был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ
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