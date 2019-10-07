ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода

В Туймазинском районе Башкирии вечером 6 октября на трассе Самара — Уфа — Челябинск произошел смертельный наезд на пешехода.



По информации пресс-службы ГИБДД региона, 39-летний местный житель, двигаясь за рулём Kia Sportage в направлении Уфы, допустил наезд на 38-летнего пешехода.



В результате наезда мужчина скончался до приезда скорой помощи.По словам водителя, пешеход шёл по краю проезжей части в попутном направлении. Известно, что погибший был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ