В Уфе две маленькие девочки играли с котенком словно в мяч

В Уфе маленькие девочки бросались друг в друга котенком. Беззащитное животное не успевало сообразить, что происходит. Происходящее на камеру записали местные мамочки.





Все произошло накануне в жилом комплексе "Михайловка Green". Местные мамочки после обеда как обычно вышли на детскую площадку вместе со своими малышами. Обычная рядовая прогулка не предвещала беды. Однако спустя некоторое время на спортивной площадке по соседству появились две девочки, которые принесли с собой беззащитного котенка.

Ну как так можно! Что за жестокие дети! Им вообще плевать на животное, играют с котенком, как с куклой. Кто их так воспитал?

Фото: скриншот видео

Поначалу казалось, что дети просто гуляют вместе со своими питомцем. Вскоре стало понятно: это не так. Дети стали таскать беззащитного котенка за хвост по асфальту, а потом - кидаться животным друг в друга. Происходящее до глубины души задело случайных прохожих.Мамочки немедленно сделали детям замечание и отобрали у них беззащитного котенка. Сейчас здоровью животного ничего не угрожает. Известно, что котенок живет около одного из домов жилого комплекса, его регулярно подкармливают местные жители.